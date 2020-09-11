ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Синоптики предупредили москвичей о погоде в выходные

14:48
  • пятница
  • 11 сентября 2020

В столицу вернется тепло

Синоптики порадовали москвичей прогнозом погоды на ближайшие выходные. Уже завтра в столицу вернется теплая погода. Потепление задержится в городе на два дня.
Синоптики подвели итоги прошедшего лета

12 и 13 сентября в Москве ожидается облачная погода, местами пройдут кратковременные дожди. Воздух днем прогреется до 19-21 градусов, а ночью температура опустится до 9-11 градусов.

В воскресенье во второй половине дня ожидаются небольшие осадки, порывы западного ветра достигнут 15 метров в секунду, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Погода в Москве
Погода в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.