Синоптики предупредили москвичей о погоде в выходные

В столицу вернется тепло

Синоптики порадовали москвичей прогнозом погоды на ближайшие выходные. Уже завтра в столицу вернется теплая погода. Потепление задержится в городе на два дня.

12 и 13 сентября в Москве ожидается облачная погода, местами пройдут кратковременные дожди. Воздух днем прогреется до 19-21 градусов, а ночью температура опустится до 9-11 градусов.

В воскресенье во второй половине дня ожидаются небольшие осадки, порывы западного ветра достигнут 15 метров в секунду, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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