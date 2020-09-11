В Грузии перенесли начало учебного года

Школьники сядут за парты лишь в октябре

Правительство Грузии приняло решение перенести начало учебного года на 1 октября. Мера обусловлена ухудшением эпидемиологической ситуации в стране и распространением коронавирусной инфекции.

Отмечается, что школьники и студенты из пятнадцати крупных городов страны начнут учиться с 1 октября. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, передает ТАСС.

"Сегодня мы приняли решение на две недели, до 1 октября, отложить начало учебного процесса, но лишь в крупных городах: Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти", - сказал глава грузинского правительства. Он добавил, что 1 октября учебный год начнется и в Батуми.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 28,2 миллиона человек, 910 тысяч из них скончались.

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