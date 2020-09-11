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Онищенко рассказал, как победить алкоголизм в России

15:41
  • пятница
  • 11 сентября 2020

Депутат подчеркнул: россияне стали меньше пить

В последнее время в России заметно сокращение алкоголизма, однако проблема до сих пор остается острой. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко рассказал, как эффективно бороться с алкоголизмом.

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Онищенко считает, что эффективными станут меры по снижению доступности алкоголя и повышению возраста продажи спиртного. "Государству нужно бороться с доступностью алкоголя: с ценовой доступностью и с доступностью территориальной. Также надо более жестко следить за соблюдением правил продажи алкоголя. Еще, конечно, надо повысить возраст продажи алкоголя до 21 года", - заявил парламентарий.

Он отметил, что россияне стали внимательнее относиться к своему здоровью, вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, правильно питаться и меньше пить. Особенно это прослеживается на примере подрастающего поколения, передает Радио Sputnik. "Они стали более прагматичными, они стали начинать реально понимать цену здоровья", - считает Онищенко.

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