Американские бомбардировщики отработали удары по объектам в России

Крылатые ракеты запускали с территории Эстонии

Стратегические бомбардировщики ВВС США на учениях Allied Sky отработали удары крылатыми ракетами по объектам в России. Крылатые ракеты запускались над территорией Эстонии и Канады.

Главнокомандующий российскими Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин на боифинге для иностранных военных атташе заявил, что 28 августа четыре бомбардировщика B-52H выполняли полеты над территориями 28 европейских стран, входящих в НАТО. Их прикрывали около 40 самолетов тактической авиации, принадлежащих ВВС 12 стран альянса.

"Экипажи стратегических бомбардировщиков провели тренировки по применению крылатых ракет воздушного базирования по объектам на территории Российской Федерации из воздушного пространства над акваторией центральной части Черного моря и территорией Эстонии… Одновременно два B-52H, действуя с континентальной части США, отрабатывали схожие учебно-боевые задачи в арктических широтах над территорией Канады", - сообщил Суровикин.

Кроме того, по данным главкома ВКС, 31 августа три B-52H поднялись с британской авиабазы Фэрфорд, пролетели над территорией Нидерландов, Германии, Польши, стран Балтии в район эстонского полигона Тапа. По оценке российской стороны, во время полета экипажи бомбардировщиков отработали нанесение условного ракетного удара по объектам в Калининградской области, передает ТАСС.

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