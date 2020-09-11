Стало известно место встречи Путина и Лукашенко

Президенты обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений

Встреча президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко состоится 14 сентября в Сочи.

Ожидается, что главы государств обсудят дальнейшее развитие российско-белорусских отношений, торгово-экономические и энергетические вопросы, а также перспективы продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства, говорится в сообщении Кремля.

Ранее стало известно, что Лукашенко запланировал рабочую поездку в Россию на 14 сентября. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, подписание документов и проведение итоговой пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным не планируется.

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