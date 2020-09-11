В Сети обсуждают расставание Ивана Янковского с дочерью Кинчева

Они встречались около 10 лет
В прессе появилась информация о том, что актер Иван Янковский расстался с Верой Панфиловой - дочерью лидера группы "Алиса" Константина Кинчева.
Журналисты заметили, что Янковский и Панфилова перестали публиковать совместные фото в Сети. По слухам, они расстались этим летом, но почему-то тянут с официальным объявлением.
Teleprogramma.pro пишет, будто Янковский бросил свою невесту ради актрисы Дианы Пожарской, которая живет в браке с режиссером Артемом Аксененок.
Звезды пока не комментировали эту информацию.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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