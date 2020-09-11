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Порошенко стал фигурантом дел о госизмене и финансировании терроризма

15:43
  • пятница
  • 11 сентября 2020

Против экс-президента возбуждено 15 новых дел

Бывший президент Украины Петр Порошенко стал фигурантом еще 15 уголовных дел. Расследованием деятельности экс-лидера страны, а ныне депутата Верховной Рады, занялась Служба безопасности Украины.
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"4 сентября появилось ни много ни мало 15 новых дел, направленных против лидера оппозиционной политической силы и пятого президента Петра Порошенко. Теперь это уже расследует Служба безопасности Украины", - заявил адвокат бывшего президента Игорь Головань.

По данным юриста, дела открыты по весьма серьезным статьям. В их числе государственная измена и финансирование терроризма, а также посягательство на территориальную целостность, свержение конституционного строя и захват государственной власти, передает ТАСС.

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