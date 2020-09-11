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Минтранс подтвердил планы сделать проезд в транспорте бесплатным

16:05
  • пятница
  • 11 сентября 2020

В ведомстве рассказали о новом проекте

В Министерстве транспорта России подтвердили информацию о том, что к 2035 году в России общественный транспорт станет бесплатным. В ведомстве уже подготовили соответствующий проект транспортной стратегии, документ направлен в правительство для утверждения. В кабмине инициативу одобрили, но отправили на доработку.

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"Проект транспортный стратегии содержал в себе предложения о внедрении механизма "пользователь платит", предусматривающего переход к 2035 году к платности для всех категорий пользователей автодорог, включая дорожную сеть городских агломераций. Также проект предусматривал возможность перехода к бесплатному пользованию транспортом общего пользования в городских агломерациях", - заявили в Министерстве транспорта.

В настоящее время в ведомстве работают над доработкой проекта с учетом социально-экономического прогноза по развитию страны, национальных целей и проектов.

Отмечается, что проект поможет стимулировать россиян чаще пользоваться самокатами и велосипедами. Также в власти намерены развивать рельсовый транспорт и метро, передает РИА Новости.

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