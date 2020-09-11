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Депутат Мосгордумы Бускин: реконструкция дворов в столице проходит с активным участием москвичей

16:11
  • пятница
  • 11 сентября 2020

Обсуждения проектов благоустройства дворов становятся привычным делом

Благоустройство дворов в столице вышло на новый этап, сообщил в пятницу депутат Московской городской думы Игорь Бускин. Он отметил, что на смену типовым проектам реконструкции придомовых территорий приходят индивидуальные, которые разработаны при участии самих москвичей.

"Это одна из особенностей городской программы "Мой район", предусматривающей активное участие москвичей - конечных заказчиков благоустройства - в составлении технических заданий и проектов новых дворов", - отметил Бускин.

По словам парламентария, обсуждения проектов благоустройства дворов становятся привычным делом. Особенно это актуально, когда проектируется благоустройство уникального двора.

"Только жители досконально знают историю каждого уголка своего двора и только они точно могут указать, для чего эти элементы дворов стоит использовать в будущем", - приводит АГН "Москва" слова Бускина.

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