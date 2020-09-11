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Рейсовый автобус попал в ДТП в Москве

16:29
  • пятница
  • 11 сентября 2020

Пострадавшие госпитализированы

Три человека пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с легковым автомобилем на столичном проспекте Андропова. В числе пострадавших – ребенок, сообщили в экстренных службах.
Видео последствий крупного ДТП с участием автобуса в Москве

"В результате ДТП автобуса "Мосгортранс" маршрута №901 и легкового автомобиля по адресу: проспект Андропова, владение 18 пострадали три пассажира автобуса, в том числе ребенок", - цитирует сообщение РИА Новости.

Об инциденте с рейсовым автобусом на проспекте Андропова ранее сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта. По ее данным, за медицинской помощью обратились два пассажира. В то же время, представитель экстренных служб столицы заявил агентству, что трое пострадавших госпитализированы в 17-ю городскую клиническую больницу.

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