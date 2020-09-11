МиГ-31 перехватил норвежского разведчика над Баренцевым морем

Нарушения границы не допущено

Российский истребитель вылетал на перехват самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Полет МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы "Фалкон-20" ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря", - говорится в сообщении.

Нарушения государственной границы Российской Федерации норвежским самолетом-разведчиком не допущено, подчеркнули в Минобороны. После того, как норвежский самолет развернулся от российской границы, МиГ-31 вернулся на аэродром базирования.

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