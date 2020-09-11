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Кириенко принял участие в открытии "Российской креативной недели"

18:12
  • пятница
  • 11 сентября 2020

Что будет обсуждаться на плошадках мероприятия?

В Москве стартовала "Российская креативная неделя". Событие для столицы новое, но уже обкатанное в Нью-Йорке, Милане, Берлине и Лондоне. В течение трёх дней пройдет более 500 мероприятий, направленных на развитие креативной индустрии нашей страны, передает "ТВ Центр".

Лекции, выставки, мастер-классы. В спикерах - представители со всего мира. На площадках - а главной из них станет Парк Горького - обсудят всё самое интересное в индустрии моды и кино, телевидения и музыки, компьютерных игр и графики.

В рамках креативной недели запланирована выставка самых интересных работ 16 ведущих компаний в сфере веб-дизайна, ювелирных изделий, анимации и не только. В пятницу в церемонии открытия мероприятия принял участие первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

"Мне кажется, что сама эта неделя будет очень интересной. Во-первых, она проходит в одном из самых креативных городов мира - в Москве, который по темпам, по скорости роста по вкладам креативных индустрий в экономику сегодня опережает почти все мировые столицы. А, во-вторых, потому что особенность креативных индустрий у нас заключается в том, что носители, лидеры этих креативных индустрий - люди бесконечно творческие, точно гораздо более креативные и творческие, чем представители государства. Мы здесь рассчитываем, больше слушать, чем говорить. Мы рассчитываем, что вы сами предложите интересные форматы, механизмы, способы поддержки и развития", - отметил Кириенко.

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