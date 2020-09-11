Раскрыта роль ЦРУ в операции по задержанию россиян в Минске

Стали известны новые подробности этой провокации

Конечной целью провокации Службы безопасности Украины в Минске было внесение раскола в российско-белорусские отношения. Речь о задержании 33-х граждан нашей страны накануне президентских выборов в Белоруссии. В пятницу появились новые подробности этой громкой истории. Названы конкретные имена сотрудников СБУ, которые стоят за провалившейся операцией, и даже опубликованы их фотографии. Кроме того, появились доказательства того, что провокацию курировало ЦРУ.

Подробнее – в репортаже Александры Сергомасовой

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