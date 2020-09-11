Европу призвали не навязывать Белоруссии украинский сценарий

Премьер Чехии заявил, что белорусы должны сами сделать выбор

Избегать украинского сценария и ничего не навязывать белорусскому народу – с таким призывом обратился к Евросоюзу премьер-министр Чехии. Андрей Бабиш участвовал в пресс-конференции по итогам встречи в польском Люблине глав правительств Вишеградской группы.

"Мы должны избегать украинского сценария. Белорусы должны сами принять решение о будущем своей страны", - заявил Бабиш. Премьер Чехии подчеркнул: белорусский народ имеет право на свободный выбор.

В Вишеградскую группу входят Венгрия, Польша, Словакия и Чехия, напоминает ТАСС.

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