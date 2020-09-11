Более 3 тыс. человек обеспечат порядок на матчах седьмого тура РПЛ в Москве

Матчи пройдут 13 сентября

В воскресенье в столице состоятся два матча седьмого тура Российской Премьер-лиги. Обеспечивать безопасность будут порядка трех тысяч человек, сообщил в пятницу департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Московское "Динамо" на своем домашнем стадионе примет "Рубин" из Казани, а на стадионе "ВЭБ Арена" пройдет матч между ЦСКА и "Спартаком".

Так, на "ВЭБ Арене" Охрану общественного порядка будет обеспечивать наряд численностью более 1,8 тысячи человек.

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