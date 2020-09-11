ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Более 3 тыс. человек обеспечат порядок на матчах седьмого тура РПЛ в Москве

17:44
  • пятница
  • 11 сентября 2020

Матчи пройдут 13 сентября

В воскресенье в столице состоятся два матча седьмого тура Российской Премьер-лиги. Обеспечивать безопасность будут порядка трех тысяч человек, сообщил в пятницу департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Московское "Динамо" на своем домашнем стадионе примет "Рубин" из Казани, а на стадионе "ВЭБ Арена" пройдет матч между ЦСКА и "Спартаком".

Так, на "ВЭБ Арене" Охрану общественного порядка будет обеспечивать наряд численностью более 1,8 тысячи человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Сотрудники Росгвардии
Сотрудники Росгвардии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.