МВД опубликовало новые правила экзаменов на водительские права

Они вступят в силу в апреле 2021

Практический экзамен на вождение легковых и грузовых автомобилей теперь будет проходить только в условиях дорожного движения. Проверка навыков управления транспортом на закрытых площадках отменена. Это одно из изменений, отраженных в новой редакции регламента по проведению экзаменов на водительские права. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

"Проектом регламента предусмотрены процедуры проведения практического экзамена на легковых и грузовых автомобилях, автобусах и составах транспортных средств исключительно в условиях дорожного движения", - говорится в сообщении пресс-службы МВД России. В ведомстве напомнили, что изменения вступают в силу с 1 апреля 2021 года.

Среди новшеств – скорректированный перечень ошибок, за которые начисляются штрафные баллы. Они разделены на подгруппы, а грубые нарушения, из-за которых экзамен сразу прекращается, вынесены в отдельный блок. Экзамен считается проваленным, к примеру, за ошибку "не пристегнул ремень безопасности" и "использовал во время движения телефон".

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