Мишустин переименовал Минкомсвязь

Изменения внесены в положение о министерстве

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России получило новое сокращенное наименование. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В правительстве решили, что Минкомсвязь теперь будет называться Минцифры.

"За Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России официально закреплено сокращенное название Минцифры", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Министерство связи и массовых коммуникаций России было переименовано в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в мае 2018 года. Однако сокращенное наименование ведомства до сих пор оставалось прежним.

Как сообщили в пресс-службе, постановлением, меняющим сокращенное название министерства, также внесены некоторые изменения, касающиеся электронной подписи.

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