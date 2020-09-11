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Ефремов подружился с новыми сокамерниками

19:01
  • пятница
  • 11 сентября 2020

Претензий к условиям содержания у артиста нет

Михаил Ефремов наладил прекрасные отношения с сокамерниками. В новой камере, куда перевели актера, у него двое соседей. Как сообщил посетивший артиста в СИЗО член Общественной наблюдательной комиссии Георгий Иванов, претензий к условиям содержания у Ефремова нет.
Стало известно, как Ефремов вел себя в СИЗО

"Ефремов сказал, что один его сосед обвиняется по статье, связанной с нарушением оборота наркотиков, а другой — по какому-то делу, связанному со строительством", — рассказал Иванов журналистам. По его словам, у актера прекрасные отношения с сокамерниками. А в камере есть телевизор и холодильник, передает РИА Новости.

Суд приговорил Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима. Актер 8 июня устроил ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб курьер интернет-магазина Сергей Захарова. Эксперты установили, что в момент инцидента артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

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