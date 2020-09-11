Романтика или экономический прагматизм: зачем России новые города

Эксперты считают, что именно в городах появляются принципиально новые инновационные решения

Страну в будущее ведут, безусловно, люди. А вот их, как показывает практика, ведет вперед их мечта. Если она маленькая, такая, что ее можно положить на счет в банке, закатить в гараж, ну или даже в ангар - это приятно. Но не интересно. Мечта должна быть с размахом. Например, построить новый город. Такая мечта есть у министра обороны и президента Русского географического общества Сергея Шойгу. Он уверен: России необходим целый город инноваций, передовой науки и технологий. И есть очень красивое место. В Сибири, в Минусинской котловине, на границе Красноярского края и Хакасии. Шойгу уверен - России пора вновь закладывать большие города.

Почти пяти тысяч километров от столицы. Летом жара, выше 30 градусов. Зимой морозы под 50. Несмотря на такие суровые погодные условия, лица братчан и братчанок на этих архивных кадрах хмурыми уж точно не назовешь. Строить сибирский город в глухой тайге в середине 50-х приезжали стройотрядовцы со всего Советского Союза.

Города у нас всегда строили много, с любовью и с умом - в местах пересечения торговых потоков или на приграничных территориях. Неслучайно соседи в древности называли Русь "Гардарика" - страна городов. По этому же принципу развивались Российская империя и империя Советская.

"Назначить город практически невозможно, либо он будет являться узлом каких-то коммуникаций, взаимодействий между другими городами. Тогда будет жизнь. Если это просто место, которое неинтересно, не будет никаких связей и контактов. Он не будет существовать как город. Будет локальное поселение – то есть маленькая какая-то слобода при некотором предприятии", - рассказал профессор Высшей школы урбанистки имени А.А. Высоковского Олег Баевский.

Закрытие таких производств в постсоветское время – основная проблема так называемых моногородов. Для их поддержки в стране работает госпрограмма. При этом строительство новых населенных пунктов вовсе не исключает развития уже существующих.

"Да, можно по-разному к этому относится, с точки зрения того, что дорого, много денег, не те времена, кругом кризис. Каждый год, десятилетия, столетия были сопоставимые причины, которые говорили, что не нужно строить больших городов, не нужно запускать Гагарина в космос, не нужно создавать ракеты, ядерное оружие и все такое прошлое, а зачем? Тем не менее у нас как раз все получалось в такие сложные моменты, когда через не могу и вопреки логике развития и вопреки скепсису всех вокруг", - рассуждает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Строительство Иннополиса в 40 километрах от Казани пришлось на время экономического кризиса и западных санкций. Город возвели за три года и открыли в 2015. Здесь и Наукоград и особая экономическая зона - рай для IT специалистов. И пусть местных жителей пока даже четыре тысячи не наберется, Иннополис имеет гордый статус города. Самого маленького в России по численности населения, зато самого молодого.

Таких, построенных в наше время населенных пунктов в России, увы, пока что по пальцам пересчитать. Помимо Иннополиса, есть еще Новое Ступино в Подмосковье и Доброград во Владимирской области.

"Города – это, конечно, уникальная форма пространственной организации, которая позволяет за счет именно концентрации и места проживания и места приложения труда и места обслуживания достигать принципиально новых качеств. Именно благодаря той концентрации видов деятельности, которая существует в городах, появляются принципиально новые инновационные решения", - отметил Олег Баевский.

Именно благодаря городам развиваются регионы и, как следствие, вся страна. Прекрасно это понимает и президент Русского географического общества Сергей Шойгу.

"Я очень хочу построить большой, красивый и очень удобный город в Сибири. Нам нужно собрать лучших ученых, предпринимателей, производителей, которые будут двигать большую науку. Вот такой центр и нужно построить. Это не относится, может быть, к географии, но относится к будущему нашей страны", - отметил Шойгу.

Страны, которая вновь может ставить перед собой амбициозные цели. Пример соседнего Китая тому подтверждение. 13-миллионный Шэньчжэнь называют "Кремневой долиной" Поднебесной. По такой же модели сейчас активно строят Новый район Сюнъань в провинции Хэбэй. Проект курирует лично председатель Си.

Строить новые города - значит совершить гигантский скачек в развитии. Думать на десятилетия вперёд, заботясь о будущих поколениях. "Ели вы можете строить город, вы заслуживаете высокого звания нация. Города не строятся людьми, я имею ввиду отдельными людьми. Города строятся нациями. Это показатель потенции государства. Дело не деньгах, дело не в каких-то шкурных вещах. Дело в том, что города это - освоение территории вокруг агломерации. На нашей самой большой в мире территории, я имею в виду территорию нашей страны, есть огромные площади, которые требуют освоения", - рассказал директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Достаточно взглянуть на карту расселения. Треть россиян сейчас сосредоточена на Юге, еще треть в Европейской части. На Сибирь, Урал и Дальний Восток приходится всего 50 миллионов человек. Среди причин — недостаточно развитая инфраструктура, в том числе и транспортная. Строить автомобильные и железнодорожные магистрали между населенными пунктами, связывая их проще и выгодней, чем просто "в чистом поле", поясняют специалисты. А еще города это площадка для развития производственных, научных, IT предприятий. Спортивных и культурных центров.

"В первую очередь, я надеюсь, что в своем развитии, в темпах развития выйдут города средние, которых у нас явно не хватает и города за ними малые. У нас есть крупнейшие города, есть малые население пункты и вот это бесконечное перекачивание из малых населенных пунктов в крупнейший город в общем-то создает ненормальную ситуацию, когда вся страна желает жить в одном месте, в центре этой страны. Нам нужны средние города. Нам нужно стимулировать развитие средних и малых городов как основных элементов социализации. Формирование горожанина, который любит свое место, куда он хочет вернуться, чтобы его развивать", - рассказал Олег Баевский.

Быть может, город, о котором говорил Сергей Шойгу, для кого-то станет таким местом, но только лишь ресурсов, пусть и громадных, недостаточно. Должно быть самое главное – мечта! И воля к победе.

Матвей Шестаков, "В Центре Событий", "ТВ Центр".

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