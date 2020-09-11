Увеличение минимального возраста для голосования: доводы за и против

Почему вновь возникла дискуссия по этому вопросу?

В России стартовали новые выборы - впервые растянутый на три дня единый день голосования. По его итогам в 18 регионах будут избраны новые губернаторы. Многие эксперты отмечают, что с одной стороны три дня - это очень удобно для избирателей и куда более безопасно с точки зрения эпидемиологической обстановки, что сейчас крайне важно. С другой же стороны - три дня голосования подряд связаны с целым рядом организационных трудностей. В связи с единым днем голосования чаще стали говорить и о необходимости еще одного коренного изменения в системе выборов. Бурно обсуждается необходимость увеличения минимального возраста для волеизъявления.

Почему эта дискуссия вообще возникла в обществе, понять несложно. Ещё два года назад международная группа психологов провела исследование, которое подтвердило, что подростковый возраст заканчивается отнюдь не в 18 лет, а в 25. Существенно расширились и так называемые границы молодости. Всемирная организация здравоохранения, например, считает, что она заканчивается в 44. А российские сенаторы говорят о 35 годах, предлагая закрепить это законодательно. Примерно того же мнения придерживается и половина россиян, принявших участие в опросе, передает "ТВ Центр".

Как это выглядит на практике, каждый может увидеть собственными глазами, просто выйдя на улицу среднестатистического областного центра. Не говоря уже о крупных городах-миллионниках, где количество бородатых 35-летних мужиков на электросамокатах или дам того же возраста с волосами ядовитых оттенков просто зашкаливает. Конечно, нет ничего плохого в том, что люди стали следить за собой. Стараться выглядеть лучше и моложе. Однако вместе с этим, говорят психологи, моложе стало и их сознание, которому теперь даже в 30-летнем возрасте свойственна подростковая безответственность и невежество. Причем это касается почти всех процессов, в том числе и политических.

"Дело в том, что электоральная демократия, она во всем мире пребывает в таком перманентном кризисе, связанным с постоянной инфантилизацией этого самого электората, который не в состоянии принимать взвешенные и адекватные решения. Сейчас человек в 30 лет не способен жениться и детей завести. Какого черта мы ему будем позволять голосовать и определять нашу судьбу", - говорит журналист Максим Кононенко.

К примеру, в Испании молодые люди начинают вести самостоятельную, экономически независимую жизнь лишь к 32-м годам. Та же картина и в Греции, и в Италии. Понятно, что это среднестатистический показатель. Но он идёт в сторону увеличения. Как и в России, которая в этом плане не отстает от остальных стран с так называемыми развитыми демократиями. У нас, кстати, одно время даже предлагали снизить до 16 лет возраст, достигнув которого можно голосовать. Однако эту идею быстро отвергли все по тем же причинам.

"Мы пока демократию понимаем по-детски. Инфантильно. Дословно. А выстраивать демократический спектакль мы не умеем. Только учимся. Вот у нас там где-то праймериз в каких-то партиях появляются. Но это длинная, национальная работа. Мы еще не искушены в этом", - рассказал руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного союза Евгений Фатеев.

Теперь тот же самый вопрос возникает и применительно к молодым людям, уже имеющим право голоса, но не осознавшим важность этого инструмента. И самое главное, не чувствующих ответственности за выбор, который они делают. Причем если раньше это касалось избирателя от 18 до 25 лет, то теперь этот возрастной коридор расширился до 30 лет, говорят специалисты. Даже в таком возрасте молодые люди продолжают руководствоваться эмоциями, а не головой. А это несёт в себе определенную угрозу, утверждает Евгений Фатеев, предлагая вспомнить нашу недавнюю историю.

"Советская цивилизация в послесталинский период породила потребителя. Человека, который после войн, больших строек немного выдохнул. Стал переезжать из коммуналок в какие-то квартирки отдельные. Начал их чем-то обставлять. У него появился запрос на то, чтобы отличаться от других людей. Появилось такое зачаточное, но все-таки общество потребления. И власть не смогла модерировать, управлять обществом потребления. В итоге потребитель убил страну. Так и здесь. Введение таких масс людей в демократический спектакль сегодня это огромная опасность", - рассуждает Евгений Фатеев.

В связи с этим голоса критиков всеобщего избирательного права звучат все громче. В том числе и у нас в стране, которая, кстати, стала второй в мире после Новой Зеландии, где было разрешено голосовать не только мужчинам, но и женщинам, достигшим совершеннолетия. И случилось это сразу после февральской революции 1917-го года. Во Франции и Италии, например, это произошло только после Второй мировой войны. А в Греции и Швейцарии ещё позже.

"Человечество, оно считало всеобщее избирательное право своим важным эволюционным достижением. И вот прошло сто лет этому всеобщему избирательному праву и стало понятно, что предыдущая система, которая вводила всякого рода цензы для голосующих, имущественные, возрастные, гендерные, она как-то была более разумной", - отметил Максим Кононенко.

Сейчас возвращение подобных цензов тоже обсуждается в околополитических кругах. Среди них, например, наличие хотя бы одного ребёнка, официальной работы, имущества на территории России. Также предлагается увеличить возраст, достигнув которого человек будет иметь право избирать и быть избранным. Речь идёт минимум о 25 годах. И учитывая инфантильность современных молодых людей, говорят специалисты, это кажется разумным. Но для этого нужно внести изменения в Конституцию. Однако на такой шаг, по крайней мере в ближайшей перспективе, вряд ли кто-то решится. Потому как, выражаясь политологическим языком, окно возможностей уже закрылось. А когда распахнется новое - сказать сложно.

Александр Панюшкин, "В Центре Событий", "ТВ Центр".

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