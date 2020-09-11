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Ученые определилили возраст счастья

22:43
  • пятница
  • 11 сентября 2020

Как показали исследования крупных научных колллективов, дело вовсе не в деньгах

Очередным изучением того, что, казалось бы, изучить невозможно занялись сотрудники старейшего Американского Дартмутского колледжа и Национального бюро экономических исследований США. Под увеличительное стекло ученых попали 132 страны. Главный вопрос - когда наступает возраст счастья и несчастья, если такие вообще существуют? Оказалось, что да, и причем независимо от места проживания. Но как понять, что такое вообще счастье?

Подробнее смотрите в репортаже Александра Огородникова

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