Appstore на Украине изъял из каталога приложения российских СМИ

Причина - требование СБУ

Apple изъяла из каталога Appstore на территории Украины приложения "Россия 1", "Россия телевидение и радио", "Вести FM" и новостное приложение "Вести.ру". Компания уведомила холдинг ВГТРК, что это сделано по требованию Службы безопасности Украины.

Позже стало известно, что та же участь постигла приложение МИА "Россия сегодня". Действия Киева уже прокомментировали в Совете Федерации. Как отметил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, Украина пытается заблокировать доступ своих граждан к российским СМИ, боясь распространения не совпадающей с точкой зрения Киева информации.

"Это говорит о том, что идет пропагандистская война явной русофобской направленности", - сказал Джабаров. По мнению сенатора, которое приводит РИА Новости, все это "напоминает КГБ 70-х годов, когда глушились зарубежные передачи. Джабаров призвал Роскомнадзор обратить внимание на эту ситуацию.

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