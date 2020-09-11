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Appstore на Украине изъял из каталога приложения российских СМИ

19:30
  • пятница
  • 11 сентября 2020

Причина - требование СБУ

Apple изъяла из каталога Appstore на территории Украины приложения "Россия 1", "Россия телевидение и радио", "Вести FM" и новостное приложение "Вести.ру". Компания уведомила холдинг ВГТРК, что это сделано по требованию Службы безопасности Украины.
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Позже стало известно, что та же участь постигла приложение МИА "Россия сегодня". Действия Киева уже прокомментировали в Совете Федерации. Как отметил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, Украина пытается заблокировать доступ своих граждан к российским СМИ, боясь распространения не совпадающей с точкой зрения Киева информации.

"Это говорит о том, что идет пропагандистская война явной русофобской направленности", - сказал Джабаров. По мнению сенатора, которое приводит РИА Новости, все это "напоминает КГБ 70-х годов, когда глушились зарубежные передачи. Джабаров призвал Роскомнадзор обратить внимание на эту ситуацию.

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