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Месяц протестов в Белоруссии: чем закончились попытки "раскачать" страну

22:32
  • пятница
  • 11 сентября 2020

Ситуация в стране налаживается

Протесты в Белоруссии длятся уже месяц. Итог для оппозиции неутешительный - на неделе в республике было в общем тихо и спокойно, чего совсем не скажешь про ее западное окружение. Сейм Литвы принял резолюцию, в которой назвал Светлану Тихановскую "избранным президентом Белоруссии". Сама Тихановская уже в Польше, где ее принимают по высшему разряду. Она просит Запад о поддержке - причем, явно не только моральной. Что особенно интересно на фоне свежих сообщений о переброске в Познань американских войск и разных учениях. Впрочем, попытки раскачать ситуацию извне особого результата не дают, если не считать ставших явными провалов спецслужб США.
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Кадры из Минска: впервые за долгое время белорусский президент передвигается по столице на автомобиле. Как минимум этим Александр Лукашенко показывает, что ситуация успокаивается. Сам он посылает ясные сигналы и своим сторонникам, и оппонентам. Вот что Лукашенко заявил на встрече с коллективом генеральной прокуратуры.

"Слушайте, если вы думаете, что я эту власть посиневшими руками держу ради себя, вы меня очень разочаруете. Рано или поздно эту власть возьмут другие, но возьмут по закону", - сказал он.

По сути, Лукашенко прямо даёт понять - рейдерского захвата власти он не допустит. Политические изменения должны быть проведены в штатном режиме, мирно и легитимно. Вопрос, однако, с кем вести переговоры. Ведь судя по настроениям и планам так называемой радикальной оппозиции, она готова если не сразу, то со временем превратить Белоруссию в еще одну нищую "антиРоссию". Лукашенко в ответ высказывается вполне определенно, передает "ТВ Центр".

"Русский язык – это мой язык. Это государственный язык в Белоруссии, между прочим. У нас двуязычие. Я что тут должен с ними обсуждать? Я просто беру вот такой яркий пример. Или, допустим, все предприятия государственные, которые у нас неплохо работают, порезать на куски, инвесторам отдать, но при этом, что мне говорят инвесторы - половину людей выкидываем? Вот это вы не будете производить, вот это не будете. Грубо говоря, гайки будете крутить и всё. А основные компетенции будут там – в Германии. Кто на это пойдет? Я на это не пойду", - заявил Лукашенко.

Но на это вполне может пойти оппозиция и, возможно, поэтому так любезно встречают в Варшаве Светлану Тихановскую. Всё показательно официально - кортеж из дорогих автомобилей, митинг поддержки с флагами белорусской оппозиции и приятное слуху представление публике.

Тихановскую здесь называют белорусским президентом. Только так и не иначе. Есть и протокольная церемония фотографирования. Тихановскую лично встречает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Мы наладим новые дружественные отношения с правительством Польши и нас так же будут поддерживать и морально, и, надеюсь, финансово. Потому что мы понимаем, что экономически мы приближаемся к пропасти", - сказала Тихановская.

Здесь же другие оппозиционные лидеры - рядом с Тихановской Вероника Цепкало, Павел Латушко и Ольга Ковалькова. Вероятно, в них Польша и видит ядро для свержения Лукашенко. Здесь уже никто ничего не скрывает. Премьер Моравецкий подарил Тихановской ключи от Белорусского дома - дорогого особняка на престижном правом берегу Вислы в Варшаве. Раньше здесь было французское посольство – очевидно, теперь будет некое белорусское правительство в изгнании. Туда же собираются приехать еще два активиста Иван Кравцов и Антон Родненков, которые пока сбежали на Украину. В Киеве к ним не все дружелюбны, с порога приходиться проходить стандартный тест на антироссийскость.

Однако заметно, что Киев не в силах прямо влиять на белорусские протесты. Но поддерживать их будут и дальше, в силу своих способностей, чтобы хоть как-то навредить России.  Снова подтверждено, что задержание 33-х россиян накануне выборов в Белоруссии - провокация американских спецслужб, которую провалили их украинские коллеги. Интервью с разоблачениями дал бывший глава офиса президента Зеленского Андрей Богдан. Теперь он сам сбежал в Румынию, а в подрывной деятельности в Киеве обвинил своего преемника Андрея Ермака.

Ещё одним разоблачением, которое касается поляков, грозит Александр Лукашенко. Он намекнул, что у Белоруссии есть некие новые доказательства спланированной фальсификации диагноза Алексея Навального в Берлине. У официального Минска к Варшаве множество претензий. Именно Польша сконцентрировала на своей территории белорусские оппозиционные СМИ и теперь, как может, очаровывает соседей перспективами выгодной дружбы. Но те, кто помнит историю, относятся к этому скептически и проводят аналогии с Украиной.

"Все всегда забывают, что и поляки, и литовцы относились к белорусам как к быдлу, как к скоту, которое обслуживает интересы больших белых господ. Вот эта прозападная оппозиция, она почему-то считает, что она себя лично из этого состояния вытащит и будет элитой белорусской. А на остальной народ им, по большому счёту, плевать. Но, к сожалению, мы видим вектор, когда меньшинство западноориентированное может управлять большинством, которое совершенно не стремится на запад, но так же не поддерживает Лукашенко, но, к сожалению, никто им не предлагает другой альтернативы", - рассуждает главный редактор PolitRussia.com Руслан Осташко.

И, очевидно, и дальше Лукашенко продолжит борьбу с теми, кто пытается, как он считает, захватить при помощи и для западных демократий власть в Белоруссии. Из видных лидеров оппозиции в стране осталась лишь Мария Колесникова. Сторонники активистки заявили, что её пытались вывести из страны, но на границе с Украиной она порвала свой паспорт, сейчас, как сообщают СМИ, Колесникова задержана, находится в СИЗО и уже была вызвана на допрос. Однако как бы то ни было, протест в Белоруссии появился не на пустом месте. Даже по официальным данным, заметная часть избирателей недовольна своим президентом.

"Вы знаете, есть причины и личные. Наверное, я всё-таки пересидел. Утюг включил — Лукашенко, чайник электрический включил — Лукашенко, телевизор включил — Лукашенко и прочее. И для особенно, наверное, какой-то части людей чуть-чуть надоело. Это не главная причина, это не главное. Второе, наверное, — одна из главных. Я говорю, что это похоже на какой-то элемент мелкобуржуазной революции. У нас появились буржуйчики, живут в хороших домах, чистенько, аккуратненько. И что им захотелось? А им захотелось власти. И так далее. Вот она здесь — глубина этого конфликта", - заявил Лукашенко.

В интервью российским журналистам Лукашенко дал понять - конституционная реформа предполагает уменьшение президентских полномочий. То есть начало очевидно назревшей политической дискуссии положено. В России на этот счёт уже высказались. Москва выступает за диалог между властью и широкой общественностью.

"Важно, чтобы в этой конституционной реформе участвовали все слои общества, и, я убеждён, что это будет отвечать интересам белорусского народа, белорусского государства, но если это будет в интересах белорусов, то это будет и в интересах Российской Федерации", - отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Официальная позиция Москва понятна - Россия поддержит любой выбор белорусского народа. Главное, чтобы этот выбор был сделан в Минске на Свислоче, а не на правом берегу Вислы.

Пётр Вершинин. "В Центре Событий", "ТВ Центр".

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