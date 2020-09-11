Пожарные срочно прибыли к зданию посольства России в Берлине

Очевидцы заметили дым на крыше

Пожарные машины прибыли к зданию российского посольства в Берлине. Свидетели утверждают, что видели дым на крыше здания, они и сообщили о происшествии.

"Мы вызвали пожарных. Мы увидели дым на крыше здания", - приводит РИА Новости слова очевидцев.

Возле дипмиссии стоят шесть пожарных расчетов. В полиции заявили, что получен сигнал о задымлении на территории комплекса зданий посольства России. Спасатели ожидают разрешения на доступ в здание. Дыма и пламени не видно, однако в воздухе ощущается запах гари.

Позже выяснилось, что тревога была ложной . Об этом заявил сотрудник дипмиссии, который вышел за территорию посольства для переговоров с полицией и пожарными.

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