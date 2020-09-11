"Кинотавр" открылся в условиях жестких мер безопасности

Зал на церемонии открытия впервые был полупустым

Запоминающимся опытом назвал замминистра культуры церемонию открытия 31-го кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи. Максим Ксензов имел в виду жесткие меры безопасности в зале Зимнего театра: занята была едва половина мест, а все присутствовавшие были в масках – как и предписано Роспотребнадзором из-за пандемии коронавируса.

Ксензов зачитал гостям и участникам фестиваля приветствие президента России, который назвал "Кинотавр" одним из самых авторитетных кинофорумов страны. Путин в своем послании выразил надежду, что фестиваль "будет содействовать продвижению лучших российских кинолент".

Фестиваль был перенесен из-за пандемии. "Кинотавр" будет проходить до 18 сентября. Жюри возглавил режиссер Борис Хлебников – его картина "Аритмия" в 2017 году получила Гран-при конкурса. Оценивать работы будут также актер Владимир Вдовиченков, актриса Оксана Фандера, телеведущая Дарья Златопольская, оператор Федор Лясс, режиссер Нигина Сайфуллаева и продюсер Екатерина Филиппова.

В основной программе фестиваля - тринадцать картин. А закроет "Кинотавр" драма режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!". Эта лента участвует в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля, передает ТАСС.

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