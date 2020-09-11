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Трамп пригрозил быстро подавить беспорядки в случае своей победы на выборах

20:58
  • пятница
  • 11 сентября 2020

Президент США уверен, что у него на это есть полное право

Беспорядки, которые могут начаться в США в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах 3 ноября, будут подавлены "очень быстро". Это пообещал сам американский лидер в эфире телеканала Fox News.
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"У нас есть право сделать это. У нас есть власть, чтобы сделать это, если мы захотим. Послушайте, это называется восстанием... Это очень легко подавить. Я бы предпочел не делать этого… но если бы нам пришлось, мы бы уложились всего за несколько минут", заявил Трамп.

Президента США жестко критиковали оппоненты за ввод в столицу сил Национальной гвардии и вооруженной полиции – для подавления протестов, вспыхнувших после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. Однако Трамп призвал и мэра охваченного беспорядками Портленда Теда Уилера ввести в город Национальную гвардию. Американский лидер заявил, что единственный способ остановить насилие - это "сила".

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