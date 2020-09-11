В аварии погибли пятеро, десятки пострадали
Украинская полиция задержала виновника массового ДТП в Киевской области. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения".
"Полиция задержала водителя грузового автомобиля в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и он находится в изоляторе временного содержания", - сообщила пресс-служба Нацполиции.
В аварии с участием грузовика погибли пять человек, пострадали более двадцати. Сейчас решается вопрос о переводе задержанного в статус подозреваемого. Водителю грозит до 10 лет лишения свободы, передает РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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