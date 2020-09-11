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Украинская полиция задержала виновника массового ДТП в Киевской области

21:16
  • пятница
  • 11 сентября 2020

В аварии погибли пятеро, десятки пострадали

Украинская полиция задержала виновника массового ДТП в Киевской области. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения".
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"Полиция задержала водителя грузового автомобиля в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и он находится в изоляторе временного содержания", - сообщила пресс-служба Нацполиции.

В аварии с участием грузовика погибли пять человек, пострадали более двадцати. Сейчас решается вопрос о переводе задержанного в статус подозреваемого. Водителю грозит до 10 лет  лишения свободы, передает РИА Новости.

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