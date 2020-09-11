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ФСБ заинтересовалась Артемием Лебедевым

21:52
  • пятница
  • 11 сентября 2020

Высказывания дизайнера проверяют на экстремизм

Двусмысленные высказывания дизайнера и блогера Артемия Лебедева стали предметом проверки, которую проводит Следственное управление ФСБ России. С заявлением о возбуждении уголовного дела обратился председатель совета старейшин черкесской культурной диаспоры в городе Москве, член исполкома Международной черкесской ассоциации Юрий Агирбов.
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"Мы попросили возбудить уголовное дело по трем статьям: 280 (экстремизм), 282 (унижение по национальному признаку) и 354.1 (осквернение символов воинской славы). Заявление отправлено по почте, оно поступило в Управления ФСБ по городу Москве и Московской области в начале сентября", - сообщил адвокат Агирбова Владимир Слащев.

По мнению заявителя, Лебедев нарушил закон, выложив 15 июля и 19 августа этого года два ролика на YouTube-канале.  Как считает заявитель, в этих видео блогер негативно отзывается о черкесах и о монументе "Родина-мать зовет", передает РИА Новости.

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