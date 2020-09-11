Отдых на море в сентябре значительно подешевел

АТОР подсчитала расходы на туры для двоих

Недельный отдых на море в середине сентября обойдется россиянам значительно дешевле, чем месяцем ранее. Стоимость туров с вылетом 12-18 сентября подсчитала аналитическая служба Ассоциации туроператоров России.

Цены, приведенные АТОР - на двоих путешественников. Они включают авиаперелет из Москвы, проживание и питание. Выяснилось, что минимальная стоимость на курорты Крыма и Краснодарского края сейчас колеблется от 16,7 до 23,6 тысячи рублей – тогда как неделей раньше она начиналась от 20,4 и достигала 25,4 тысячи рублей.

Путевка в Калининградскую область обойдется примерно в 16,3 тысячи рублей, в начале сентября она была на две тысячи рублей дороже. В Абхазии можно отдохнуть за 22 тысячи. При том, что путевка в Турцию обойдется, как минимум, в 28-29 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

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