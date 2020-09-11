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Российские военные предупредили о готовящейся в Сирии провокации

22:22
  • пятница
  • 11 сентября 2020

Боевики планируют очередную постановку химатаки

Российские военные предупредили о готовящейся провокации в Сирии. Как сообщил на традиционном брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Гринкевич, боевики запрещенной в России группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" намерены устроить поставновку с применением отравляющих веществ.
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"В российский центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" провокации с применением отравляющих веществ в южной части Идлибской зоны деэскалации", - заявил Гринкевич.

По данным центра, террористы намерены вновь обвинить правительственные силы САР в применении химоружия против мирного населения. С этой целью в районе высоты Джебель-Завия запланированы постановочные съемки с привлечением репортеров зарубежных СМИ.

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