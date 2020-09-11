Российские военные предупредили о готовящейся в Сирии провокации

Боевики планируют очередную постановку химатаки

Российские военные предупредили о готовящейся провокации в Сирии. Как сообщил на традиционном брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Гринкевич, боевики запрещенной в России группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" намерены устроить поставновку с применением отравляющих веществ.

"В российский центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" провокации с применением отравляющих веществ в южной части Идлибской зоны деэскалации", - заявил Гринкевич.

По данным центра, террористы намерены вновь обвинить правительственные силы САР в применении химоружия против мирного населения. С этой целью в районе высоты Джебель-Завия запланированы постановочные съемки с привлечением репортеров зарубежных СМИ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"