В России за сутки выявлено 5488 заразившихся коронавирусом

Наблюдается небольшой рост числа инфицированных

За сутки в России зафиксировано 5 488 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии выявлено 1 057 362 человека с COVID-19. В Москве зарегистрировано 670 больных, всего в столице выявлено 270 447 инфицированных.

На этой неделе в Москве начались пострегистрационные исследования первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V". Первые москвичи уже сделали прививку в столичных медучреждениях. Прививать москвичей будут в два этапа. Второй компонент вакцины введут через 21 день после первого. Состав активных веществ в них будет отличаться. Это позволит усилить иммунную защиту организма.

В скором будущем вакцина станет доступна для каждого. В общей сложности бесплатную прививку от коронавирусной инфекции могут получить 40 тысяч человек. Власти не раз подчёркивали, что вакцинация будет добровольной.

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