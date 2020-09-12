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Московские врачи вылечили с начала пандемии почти 230 тысяч больных COVID-19

10:06
  • суббота
  • 12 сентября 2020

За сутки победили болезнь 1143 человека

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 1 143 человека, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 228 673.
Почти 40 тыс. добровольцев протестируют российскую вакцину от коронавируса

На этой неделе в Москве началась вакцинация от коронавируса. Врачи используют российскую вакцину "Спутник V". Уже 25 тысяч человек изъявили желание сделать прививку. Стартовала базовая диагностика здоровья первых добровольцев пострегистрационного исследования препарата.

Для допуска к испытаниям требуется сдать анализ крови на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и C, а также пройти два вида тестирования на COVID-19.  Принять участие в испытаниях может совершеннолетний гражданин России с московским полисом ОМС, не болевший ОРВИ за две недели до исследования.

По данным на 11 сентября, в России диагноз COVID-19 поставлен 1 051 874 пациентам, умерли с начала пандемии 18 372 человека. В Москве больных зарегистрировано около 269 тысяч, в мире более 28 миллионов человек инфицированы коронавирусом, умерло более 909 тысяч человек.

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