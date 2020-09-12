Российские военные тушат пожары в горах Сирии

Леса подожгли террористы

Российские военные помогают тушить природные пожары в Сирии. В труднодоступных горных районах провинций Латакия и Хама уже несколько дней полыхают реликтовые леса, огонь вплотную подошёл к населённым пунктам. С помощью армейской авиации пламя удалось локализовать. Наши экипажи сбросили на горящий заповедник более 600 тонн воды.

Местные жители годами возделывали эти склоны - куда можно было добраться, а всё остальное пространство занимали девственные кедровые леса и реликтовые рощи других деревьев. Теперь на тысячах гектаров - лишь камни, усыпанные пеплом.

Огненный смерч разыгрался в горных массивах провинций Латакия и Хама немногим больше недели назад и быстро подобрался практически вплотную к десяткам населенных пунктов в районах Аль-Габ, Айн аль-Курум, Масьяф, Слунфех и Журин. Люди в панике начали покидать свои дома, спасая имущество и скот. Сначала местные власти пытались тушить пожары самостоятельно, но вскоре поняли, что сил недостаточно и тогда обратились к российским военным, сообщает "ТВ Центр".

В тушении принимают участие наши вертолётчики. Перед каждым вылетом - подробное обсуждение маршрута и условий работы с представителями сирийской стороны, они хорошо знаю местность. Поднявшись с авиабазы Хмеймим вертолеты пролетают около 30 километров и начинают тушение. Каждый заход - настоящее испытание для техники и экипажей.

Высота горного хребта от 800 до 1400 метров. На солнце его южный склон сильно нагревается. Возникают восходящие и нисходящие воздушные потоки. Это предъявляет особые требования к мастерству пилота. Ведь сбросить воду нужно очень точно.

Тушение ещё продолжается в ряде районов, а сирийские компетентные органы приступили к расследованию причин возникновения пожаров. Конечно, существуют природные факторы - жаркая погода и ветер. Однако по предварительному заключению специалистов Управления пожарной охраны провинции Хама, два пожара квалифицируются как целенаправленные поджоги. Вероятнее всего, за этим могут стоять спящие ячейки террористов, которые еще сохраняют активность в этой части страны.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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