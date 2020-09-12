На региональных выборах в России наблюдается высокая активность избирателей

Сегодня - второй день голосования

Явка в первый день досрочного голосования в отдельных регионах уже превысила 30%. По данным местных избиркомов, самая высокая активность избирателей наблюдается в Тамбовской и Калужской областях, Татарстане, Севастополе и Еврейской автономии. На муниципальных выборах в Москве в онлайн-голосовании приняли участие 75% из всех зарегистрированных граждан.

Трёхдневный формат позволил избежать скопления людей в период пандемии. Основной, единый день голосования состоится в воскресенье, 13 сентября. Кампания этого года - одна из самых масштабных. Одновременно проводится девять тысяч выборов разного уровня. В 18 регионах определяются с кандидатурой губернатора, в 11 - с составом заксобраний. Ещё в четырёх проходят довыборы в Госдуму, сообщает "ТВ Центр".

В Курской и Ярославской областях можно проголосовать дистанционно, через портал госуслуг. В Москве открыто 30 цифровых участков для тех, кто прописан в других регионах. Механизм "Мобильный избиратель" позволяет голосовать по месту фактического пребывания.

Прозрачность голосования обеспечивают около 240 тысяч наблюдателей. Как сообщили в Центризбиркоме, на горячую линию поступило рекордно низкое количество жалоб. Ни одного нарушения на выборах не зафиксировано. На всех участках соблюдаются меры санитарной безопасности.

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