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Мир или война: новые инициативы Трампа на Ближнем Востоке

10:44
  • суббота
  • 12 сентября 2020

Глава Белого дома инициировал соглашение между Израилем и Бахрейном

Ещё одна арабская страна - Бахрейн - подпишет мирное соглашение с Израилем. Одновременно два государства установят дипломатические отношения, об этом сообщил Дональд Трамп. Достижение договорённостей он приписал к своим заслугам и добавил, что теперь обстановка на Ближнем Востоке станет стабильнее и безопаснее. Правда, в самом регионе с этим согласны не все.
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Совместное коммюнике Израиля, Бахрейна и США Дональд Трамп, по сложившейся традиции, публикует на своей страничке в соцсети. В нём чёрным по белому обозначена официальная позиция трёх государств: установление прямого диалога - ключ к положительной трансформации целого региона. На Ближнем Востоке наконец воцарится стабильность и безопасность. Заслугу в этом, Белый дом, конечно, заранее приписал себе, сообщает "ТВ Центр".

Некоторые заокеанские новостные агентства со ссылкой на свои источники, утверждают, что американская делегация за последний месяц сделала буквально всё, чтобы убедить власти Бахрейна пойти на мировую. Советники Трампа вместе с госсекретарём США Майком Помпео лично прилетали в Бахрейн, вели продолжительные переговоры с наследным принцем и активно лоббировали подписание соглашения до аналогичного договора Израиля с Эмиратами. Позицию американского лидера полностью разделяет и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Это событие политик уже назвал новой эрой мира.

Пристально следят за историческим моментом и другие страны арабского мира, которые к такому решению Бахрейна относятся радикально против. В Тегеране заявили, что любую нормализацию отношений с Израилем со стороны королевства они расценят как предательство ислама и палестинского народа. Шаги Бахрейна и Абу-Даби навстречу Израилю жёстко осудили и в самой Палестине.

Но, как бы то не было, подписание сразу двух мирных соглашений назначено на следующий вторник, 15 сентября. Мероприятие, которое Белый дом анонсирует не иначе как исторический момент пройдет в столице США.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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