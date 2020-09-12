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Каталония напомнила о своём желании отделиться от Испании

11:36
  • суббота
  • 12 сентября 2020

На улицах прошли демонстрации

Массовыми акциями за отделение от Испании отметили в Каталонии Национальный день региона. Кульминацией праздника стало сожжение чучела короля Филиппа VI.
К протестам в Каталонии присоединился Мадрид

Многотысячные шествия в этот раз проводить не стали из-за угрозы распространения коронавируса. Вместо него устроили не такие масштабные демонстрации по всей автономии. В заранее установленное время сторонники независимости собрались в скверах, парках, на улицах и одновременно начали выкрикивать лозунг "Свобода".

Национальный день Каталонии отмечается 11 сентября. Он приурочен к событиям 1714 года, когда Барселона окончательно вошла в состав королевства, напоминает "ТВ Центр".

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