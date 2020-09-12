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Московские врачи спасли избитого мальчика из Омска

11:52
  • суббота
  • 12 сентября 2020

Ребёнок находится в Филатовской больнице

Состояние полуторагодовалого ребенка из Омской области, доставленного в Москву, оценивается как удовлетворительное. Мальчика госпитализировали с ушибами, ссадинами и гематомами по всему телу. Следователи выясняют, кто издевался над ребёнком.
Избитая в Ингушетии девочка выписана из московской больницы

Максима связывали как пленного и избивали. Все лицо от синяков стало фиолетовым. Мать на допросах уверяет, что ребёнка избивала подруга, требуя заплатить 20 тысяч за отопительный котёл. Вторая женщина настаивает, что это у Евгении - матери ребенка - такие воспитательные меры.

Сколько бы ещё продолжались эти издевательства над ребенком - неизвестно. Помог случай. В дом пришли проверять счётчики. Об избитом малыше в органы опеки сообщила инспектор. И вот Максим уже в Москве. Подозревали и сотрясение мозга, и повреждение внутренних органов. Но врачи Филатовской больницы после осмотра заявили, что серьёзных травм нет, сообщает "ТВ Центр".

В больнице к мальчику приехала и уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова. Известно, что семья, в которой последнее время проживали Евгения с Максимом, состояла на учёте, как находящаяся в социально опасном положении. И эта ситуация, по мнению Анны Кузнецовой, ещё один знак того, что работу органов профилактики и правонарушений нужно совершенствовать. Но самое главное, что Максим чувствует себя сейчас хорошо и уже через день-два его выпишут из больницы.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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