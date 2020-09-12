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Молодые семьи пригласили на онлайн-площадку обсудить накопившиеся проблемы

12:07
  • суббота
  • 12 сентября 2020

Открылся всероссийский форум

Говорить о защите семьи очень важно, об этом уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила на открытии Всероссийского форума молодых семей. Из-за пандемии мероприятие проходит в онлайн-формате, поэтому присоединиться можно из любого региона страны.

На платформе зарегистрировались больше тысячи семей. Участникам доступны вебинары с психологами, врачами, представителями органов власти и духовенства. Выступят почти сто спикеров. Обсуждать будут все актуальные вопросы семейной жизни, сообщает "ТВ Центр".

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