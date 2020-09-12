В России провели 40 миллионов тестов на коронавирус

Объёмы тестирования растут

В России провели более 40 миллионов тестов на коронавирус, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. Такое число тестов позволяет выявлять бессимптомные случаи заболевания.

По последним данным, в России с начала пандемии заразились новым китайским вирусом более миллиона человек, почти 19 тысяч скончались от осложнений.

На этой неделе в стране началась вакцинация от коронавируса. Первую в мире вакцину от COVID-19 разработали в России. Она носит название "Спутник V".

Вакцинация проходит в рамках пострегистрационных испытаний. В них участвуют около сорока тысяч добровольцев. Только в Москве 25 тысяч человек дали согласие на вакцинацию. Она будет бесплатной и добровольной.

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