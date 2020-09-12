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В России провели 40 миллионов тестов на коронавирус

12:32
  • суббота
  • 12 сентября 2020

Объёмы тестирования растут

В России провели более 40 миллионов тестов на коронавирус, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. Такое число тестов позволяет выявлять бессимптомные случаи заболевания.
Почти 40 тыс. добровольцев протестируют российскую вакцину от коронавируса

По последним данным, в России с начала пандемии заразились новым китайским вирусом более миллиона человек, почти 19 тысяч скончались от осложнений.

На этой неделе в стране началась вакцинация от коронавируса. Первую в мире вакцину от COVID-19 разработали в России. Она носит название "Спутник V".

Вакцинация проходит в рамках пострегистрационных испытаний. В них участвуют около сорока тысяч добровольцев. Только в Москве 25 тысяч человек дали согласие на вакцинацию. Она будет бесплатной и добровольной.

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