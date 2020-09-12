В Москве возводят храм в честь Николая Мирликийского

На стройплощадку приехал Владимир Ресин

На северо-западе Москвы в районе Щукино возводят храм святителя Николая Мирликийского. На строительной площадке побывал советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Церковь заложили на месте пустыря. Строят по индивидуальному проекту, в белокаменном новгородском стиле. Сейчас завершаются кровельные работы. Продолжается отделка фасадов, сообщает "ТВ Центр".

Главным украшением храма станет мозаика, посвященная Николаю Чудотворцу. Купол и крест установят уже в этом месяце. Одновременно церковь смогут посещать до 500 прихожан.

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