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Кино, музыка, дизайн: в Москве проходит Форум креативного бизнеса

15:47
  • суббота
  • 12 сентября 2020

Эти индустрии помогают развитию страны

Развитие музыкальной и киноиндустрии, телевидения, дизайна, компьютерной графики и других творческих сфер обсуждают эксперты, бизнесмены и представители власти. На главной площадке Форума креативного бизнеса в столичном Парке Горького проходят выставки, лекции, мастер-классы и встречи со знаменитостями.
Кириенко принял участие в открытии "Российской креативной недели"

Участники признают: отношение к креативным индустриям меняется. Если раньше творческие профессии воспринимались как хобби и способ личного заработка, то теперь они превратились в инструмент повышения экономического потенциала страны, сообщает "ТВ Центр".

"Неожиданно выясняется, что это - большой бизнес. За этим огромные инвестиции, значимая доля валового национального продукта. Это становится пространством конкурирования стран между собой, городов между собой, территорий между собой, компаний между собой", - отметил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

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