В Союзе архитекторов задумались о мавзолее без Ленина

Объявлен конкурс на использование здания без тела вождя мирового пролетариата

Союз архитекторов России объявил конкурс концепций мавзолея без Ленина. Если когда-нибудь тело вождя мирового пролетариата вынесут из мавзолея, то здание можно будет использовать как музей.

Организаторы конкурса считают, что нахождение тела Владимира Ленина в мавзолее противоречит современным представлениям о вечной памяти и нарушает православные традиции. Архитекторы предлагают сделать мавзолей филиалом Государственного музея архитектуры имени Щусева. Там можно было бы разместить выставку об истории проектирования всех версий здания - фанерной, деревянной и гранитной, пишет "Коммерсантъ".

Союз архитекторов пригласил в жюри конкурса лидера КПРФ Геннадия Зюганова, но главный коммунист России уже назвал подобный конкурс откровенной провокацией со стороны тех, кто не понимает ситуацию в мире, не отвечает за стабильность в стране и тех, кто подливает масло в огонь. Такую оценку Зюганов дал в эфире радиостанции "Говорит Москва".

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