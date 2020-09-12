ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Новая российская ракета повергла китайцев в шок

12:46
  • суббота
  • 12 сентября 2020

Она долетит до Вашингтона за 15 минут

В Китае пришли в ужас от новой российской ракеты "Авангард". О её способностях написало издание Sina. Ракета может развивать скорость в 27 Махов, за 15 минут она способна долететь до США.
Гиперзвуковой комплекс "Авангард" заступил на боевое дежурство

Как пишет китайское издание, за это время американцы не успеют даже выпить чашку кофе и уж тем более не смогут дать отпор российской ракете. Дело в том, что в мире пока нет противоракетного оружия, способного остановить "Авангард".

Скорость удара и неспособность перехватить ракету делают её даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба. Цель демонстрации Россией ракеты очевидна: показывая передовое вооружение, она хочет дать Америке понять, что существующая система ПВО США против её ракет совершенно бесполезна, пишет Sina (перевод портала inosmi.ru).

Автор статьи утверждает, что Россия поставила Америку в безвыходное положение. Прогресс Москвы в области создания гиперзвукового оружия идёт прекрасно, а Вашингтон пока не осуществил ничего из запланированного в сфере гиперзвука.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Запуск новейшей ракеты "Авангард"
Запуск новейшей ракеты "Авангард"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.