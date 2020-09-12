Новая российская ракета повергла китайцев в шок

Она долетит до Вашингтона за 15 минут

В Китае пришли в ужас от новой российской ракеты "Авангард". О её способностях написало издание Sina. Ракета может развивать скорость в 27 Махов, за 15 минут она способна долететь до США.

Как пишет китайское издание, за это время американцы не успеют даже выпить чашку кофе и уж тем более не смогут дать отпор российской ракете. Дело в том, что в мире пока нет противоракетного оружия, способного остановить "Авангард".

Скорость удара и неспособность перехватить ракету делают её даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба. Цель демонстрации Россией ракеты очевидна: показывая передовое вооружение, она хочет дать Америке понять, что существующая система ПВО США против её ракет совершенно бесполезна, пишет Sina (перевод портала inosmi.ru).

Автор статьи утверждает, что Россия поставила Америку в безвыходное положение. Прогресс Москвы в области создания гиперзвукового оружия идёт прекрасно, а Вашингтон пока не осуществил ничего из запланированного в сфере гиперзвука.

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