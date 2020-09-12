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Юлиан после развода с Анастасией заговорил о совместных выступлениях

14:25
  • суббота
  • 12 сентября 2020

Певец продолжает дружить с бывшей женой

Юлиан назвал свой брак с Анастасией ошибкой. Громкая свадьба двух звёзд шоу-бизнеса полтора года назад удивила общественность, но скорый развод ещё больше ошарашил их поклонников. В официальном браке Юлиан и Анастасия прожили чуть более года и развелись в самый разгар пандемии коронавируса – в июне этого года. Две звезды дружили 30 лет, но оформление отношений сыграло с ними злую шутку.
Светящийся от радости Юлиан похвастался документом о разводе с Анастасией

Тем не менее, Юлиан утверждает, что дружба никуда не делась. "Решили, что наша многолетняя дружба дороже, чем разборки и выяснения отношений из-за штампа в паспорте. Мы сейчас с ней прекрасно общаемся, собираемся продолжать работать вместе. Поклонники привыкли видеть нас на сцене вдвоем", - рассказал певец в интервью изданию "Собеседник".

После развода Юлиан впал в депрессию и стал заедать расставание с Анастасией, после чего значительно набрал в весе. "Теперь вот привожу себя в порядок, худею. Я сижу на кефире и яблоках. Это очень хороший способ для тех, кто хочет сбросить лишний вес", - поделился своим секретом Юлиан.

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