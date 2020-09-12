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Россия помогла Ким Чен Ыну пшеницей

14:33
  • суббота
  • 12 сентября 2020

В КНДР доставлен большой гуманитарный груз

Россия оказала гуманитарную помощь КНДР: завершена поставка 50 тысяч зерна. В Северной Корее отметили своевременность этого шага на фоне обрушившихся на территорию страны тайфунов.
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Сельское хозяйство страны столкнулось с серьёзными проблемами после того, как беспрецедентные по силе тайфуны уничтожили часть урожая. Тайфун "Майсак", обрушившийся в начале сентября на Японию, Южную Корею, КНДР и российское Приморье, привёл к масштабным разрушениям и человеческим жертвам.

По официальной информации из Пхеньяна, по меньшей мере две тысячи домов в восточной провинции КНДР Хамгён-Намдо оказались поврежденными или разрушенными стихией.

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