Ефремов отказался выбирать нового адвоката после подставы от Пашаева

14 сентября объявят нового защитника для артиста

Осуждённый на восемь лет колонии Михаил Ефремов больше не будет выбирать для себя адвоката. Этим займётся его супруга, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в окружении актёра.

"В настоящее время кандидатов много, а, чтобы такого не произошло, как в первой инстанции, где Мишу представлял далеко не компетентный юрист, его жена занимается отбором достойного из защитников", - рассказал собеседник агентства. Кто станет новым адвокатом Ефремова объявят 14 сентября.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в гибели человека в ДТП и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Интересы Ефремова в суде представлял Эльман Пашаев, который, как считают, эксперты, превратил процесс в шоу. По оценке наблюдателей, артист мог бы получить меньший срок в случае сотрудничества со следствием.

Авария произошла 8 июля на Садовом кольце в Москве. Ефремов в пьяном состоянии за рулём своего внедорожника вылетел на встречку и протаранил фургон "Лада". Водитель машины Сергей Захаров умер в больнице от полученных травм через несколько часов после ДТП.

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