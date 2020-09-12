ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Штаб: Нарушений на 12:00 второго дня онлайн-голосования в Москве не зафиксировано

13:43
  • суббота
  • 12 сентября 2020

Выборы проходят штатно

Нарушений на 12:00 второго дня онлайн-голосования на довыборах муниципальных депутатов в Москве не зафиксировано. Об этом сообщила заместитель руководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами Ольга Кириллова. По оценке наблюдателей, работа идёт в традиционном формате.
Депутат МГД Александр Козлов: Выборы муниципальных депутатов 13 сентября будут прозрачными

С 11 по 13 сентября в России проходят региональные выборы. Основной день голосования – 13 сентября. Гражданам предстоит выбрать 18 глав регионов, депутатов Госдумы по четырём округам, региональных и муниципальных глав и депутатов. Особенностью предстоящих выборов будет новый порядок голосования, которое теперь по закону может проводиться в течение трёх дней.

В двух округах Москвы жители выбирают своих представителей на освободившиеся места в Советах депутатов. За ходом электронного голосования наблюдают эксперты Общественного штаба.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Электронное голосование
Электронное голосование
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.