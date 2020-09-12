Штаб: Нарушений на 12:00 второго дня онлайн-голосования в Москве не зафиксировано

Выборы проходят штатно

Нарушений на 12:00 второго дня онлайн-голосования на довыборах муниципальных депутатов в Москве не зафиксировано. Об этом сообщила заместитель руководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами Ольга Кириллова. По оценке наблюдателей, работа идёт в традиционном формате.

С 11 по 13 сентября в России проходят региональные выборы. Основной день голосования – 13 сентября. Гражданам предстоит выбрать 18 глав регионов, депутатов Госдумы по четырём округам, региональных и муниципальных глав и депутатов. Особенностью предстоящих выборов будет новый порядок голосования, которое теперь по закону может проводиться в течение трёх дней.

В двух округах Москвы жители выбирают своих представителей на освободившиеся места в Советах депутатов. За ходом электронного голосования наблюдают эксперты Общественного штаба.

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