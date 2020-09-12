На предприятии "Роскосмоса" в Москве нашли бомбу времён войны

На месте работают сапёры

На территории Центра Хруничева, входящего в систему предприятий "Роскосмоса", нашли снаряд времён Великой Отечественной войны. Центр находится в районе Фили. Территорию предприятия оцепила полиция. На месте работают сапёры.

Известно, что снаряд калибра 76 миллиметров обнаружили рабочие при укладке бордюров. Ликвидацией боеприпаса займутся взрывотехники из центра "Лидер" МЧС, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

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