В Центризбиркоме назвали самые активные регионы на выборах

Среди лидеров - Татарстан

Высокую явку по итогам первого дня досрочного голосования на выборах разных уровней отмечает Центризбирком. В отдельных регионах свой выбор уже сделали около 30% граждан. Самая высокая активность избирателей - в Тамбовской и Калужской областях, а также в Севастополе, Еврейской автономии и Татарстане.

"За первый день у нас, если говорить о явке, самая высокая была в республике Татарстан - 27,52%, самая низкая явка в Иркутской области - там досрочные выборы губернатора Иркутской области - 8,11%", - сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Основной, единый день голосования состоится в воскресенье, 13 сентября. Кампания этого года - одна из самых масштабных. Одновременно проводится девять тысяч выборов разного уровня. В 18 регионах определяются с кандидатурой губернатора, в 11- с составом законодательных собраний. Ещё в четырёх проходят дополнительные выборы в Госдуму. В столичных районах Бабушкинский и Марьино выбирают депутатов муниципальных советов. Прозрачность голосования обеспечивают около 240 тысяч наблюдателей, сообщает "ТВ Центр".

Как сообщили в Центризбиркоме, на горячую линию поступило рекордно низкое количество жалоб. Ни одного грубого нарушения не зафиксировано. Трёхдневный формат голосования позволил избежать скопления людей в период пандемии. На всех участках действуют повышенные меры санитарной безопасности. Избирателям выдают индивидуальные средства защиты, помещения регулярно обрабатывают антисептиком.

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