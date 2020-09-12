На улицы Минска вышли сторонники и противники Лукашенко

Милиция задерживает оппозиционеров

В Минске проходят акции сторонников и противников президента Александра Лукашенко. Поддержать главу государства на улицы белорусской столицы вышли более ста человек. Они идут колонной по проспекту Независимости и скандируют лозунги в поддержку лидера страны.

Одновременно с этим в центре Минска проходит акция противников Лукашенко – женский марш. Собравшихся тоже немного – около двухсот человек. На митинге оппозиционеров милиция проводит задержания.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, на них победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Части населения это не понравилось: люди посчитали, что ЦИК исказил информацию.

В стране вспыхнули протестные акции, в первые дни они жёстко подавлялись силовиками: стражи порядка применяли слезоточивый газ, водомёты, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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